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Simon Kjaer'i transfer etmek isteyen Milan Bacca için önceliği Fenerbahçe'ye verdi

Fenerbahçe'ye İtalya'dan iyi haber geldi. Simon Kjaer'i kadrosuna katmak isteyen Milan, sarı-lacivertlilere bir jest yaparak, Marsilya'nın da ilgilendiği Carlos Bacca için önceliği Fenerbahçe'ye verdi.

  • DHA
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Geçtiğimiz sezon taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan, ligde, kupada ve Avrupa'da istediğini alamayan Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı olmak istiyor. Teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ı getiren sarı-lacivertli ekip, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar'ı kadrosuna katarken, yeni isimler için de girişimlerini sürdürüyor.

Santrfor bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'ye İtalya'dan iyi haber geldi. Simon Kjaer'i kadrosuna katmak isteyen Milan, sarı-lacivertlilere bir jest yaparak, Marsilya'nın da ilgilendiği Carlos Bacca için önceliği Fenerbahçe'ye verdi. Eğer Fenerbahçe Bacca'yı ikna edebilirse, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamayı planlıyor.

EMRE MOR İÇİN BOSZ'UN RAPORU BEKLENİYOR

Yeni sezonda taraftarını stada çekmek isteyen yönetim, genç yıldız Emre Mor'u kiralamak için de düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'da çok sık forma şansı bulamayan Emre Mor da, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Oyuncunun durumu, Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz'un yönetime verdiği rapor sonrası belli olacak.

GIL DIAS İÇİN SON KARAR JARDIM'İN 

Fenerbahçe'nin bir diğer hamlesi de Fransa'dan... Sarı-lacivertli ekip, Monaco'nun 20 yaşındaki genç oyuncusu Gil Dias'ı da kiralamak istiyor. Monaco ile iyi ilişkileri olan Fenerbahçe yönetimi, teklifini Monaco yönetimine iletti. Oyuncuyla ilgili son karar ise, teknik direktör Leonardo Jardim'e ait...

KALEDE ROTA KAMENI'YE ÇEVRİLDİ 

Fenerbahçe kaleyi de sağlama almak istiyor. Uzun süre David Ospina'nın peşinde koşan ancak istediğini alamayan Fenerbahçe, rotasını Kameni'ye çevirdi. Kameni için oyuncunun kulübü Malaga ile görüşen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu Düzce kampına yetiştirme hedefinde.

SOW ÜCRETİNDE İNDİRİME GİTMEYE HAZIR

Sarı-lacivertli kulüp iç transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. 1 yıllık kiralık sözleşmesi sona eren Moussa Sow, takımda kalmak istiyor. Aykut Kocaman'ın da gelecek sezon takımda görmek istediği Senegalli oyuncu için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, Sow'u 1 yıl daha kiralamak istiyor. Moussa Sow gerekirse ücretinde indirime gitmeye hazır. 

KJAER VE OZAN İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR

Diğer taraftan UEFA Financial Fair-Play sebebiyle bonservis ödeme konusunda eli kolu bağlı olan Fenerbahçe yönetimi, Ozan Tufan ve Simon Kjaer'i elden çıkararak elini rahatlatmak istiyor. Portekiz ekibi Benfica'nın ilgilendiği iddia edilen Ozan Tufan'dan iyi bir gelir bekleyen sarı-lacivertli ekip, eğer gerekirse Simon Kjaer'a gelen teklifleri de değerlendirecek.

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