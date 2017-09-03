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Sinan Engin: Yan hakemi bahis mafyası bağlamış

Sinan Engin, Beyaz Futbol programında Ukrayna-Türkiye maçının yan hakeminin bahis mafyası tarafından satın alındığını söyledi.

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Sinan Engin, Ukrayna-Türkiye maçında yaptığı hatalarla eleştirilen yan hakem hakkında flaş bir iddia ortaya attı.
 
İşte Sinan Engin'in açıklamaları;
 
Bu yan hakemi bağlamışlar. Bahis mafyası da olabilir, her şey olabilir. Kararlar inanılmaz. Biz kötü takımız, bugün 4-5 olurdu maç ama yan hakemin kararları akıl alacak gibi değil. 
 
"SATIN ALINMIŞ"
 
TFF'nin bu hakemle ilgili harekete geçmesi lazım. Bu hakem bağlanmış, satın alınmış. Böyle bir şey olamaz. Shevchenko ile yan hakem arasında nasıl bir samimiyet var, bu olmaz.
 
"BAHİS MAFYASININ ADAMI"
 
"Ukrayna Futbol Federasyonu ile bu hakem arasındaki ilişkiler incelensin. Çok bariz hatalar var, bu adam bahis mafyasının da adamı olabilir"

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