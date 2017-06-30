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Sinan Güler Fenerbahçe'ye çok yakın

Basketbolda küçülme kararı alan Galatasaray'da, sözleşmesi sona eren Sinan Güler yuvadan uçuyor. Milli basketbolcu için Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş devreye girerken, 33 yaşındaki yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertliler'e bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.

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Geçen sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için bütçede küçülmeye gitme kararı almış, ardından başantrenör Ergin Ataman'la yolları ayırarak, Erman Kunter'i göreve getirmişti.

Gelecek sezon Eurocup'ta da mücadele edecek Sarı-Kırmızılılar 4 milyon dolarlık bütçe belirlerken, takımdaki oyuncularla teker teker yollarını ayırıyor.

Galatasaray taraftarının en çok sevdiği isimlerden biri olan Sinan Güler de yol ayrımına gelen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

900 bin dolar istedi

2013 yılından bu yana Sarı-Kırmızılılar'da forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen 33 yaşındaki deneyimli oyuncunun sözleşmesi bu sezon itibariyla biterken, Galatasaray bütçe nedeniyle oyuncusuyla kontrat yenilemekte zorlanıyor.

Galatasaray'dan 900 bin dolar garanti ücret isteyen Sinan Güler'e olumsuz yanıt verilirken, Sarı-Kırmızılılar'a gönül verenleri üzecek flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe 1 adım önde!

Sinan Güler'le daha önce görüşmeler yapan Anadolu Efes'e ek olarak, Fenerbahçe Doğuş da transfer yarışının içine dahil oldu.

Coach Obradovic'in kadroda görmek istediği Sinan Güler için, oyuncunun istediği ücreti vermeye hazır olan Fenerbahçe Doğuş'un, Anadolu Efes'e göre transfere daha yakın olduğu öğrenildi.

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