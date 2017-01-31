Sırplar duyurdu! Galatasaray...
Kış transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray için Sırbistan'dan sürpriz bir iddia geldi.
Sırp internet sitesi Mozzartsport, sarı-kırmızılı ekibin, Partizan forması giyen kanat oyuncusu Nemanja Mihajlovic'i kadrosuna katmak istediğini iddia etti.
Sırbistan Milli Takımı forması da giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Alman ekibi Stuttgart ile birlikte Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edildi.
Cim Bom'un futbolcu için 3 milyon euroyu gözden çıkardığı, bir sonraki satıştan ta yüzde 20 pay vermeyi kabul ettiği belirtildi.
Skorer
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