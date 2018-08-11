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Sivas deplasmanında Emre Akbaba yok!

Galatasaray'a transferi tartışma konusu olan Emre Akbaba, Sivasspor maçında ilk 11'de yer almayacak.

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Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Aytemiz Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba'yı kadrosuna katmak istiyor.

Genç futbolcu da Galatasaray'a gelmek isterken kulüpler arasında bonservis bedeli konusunda henüz anlaşma sağlanamadı. Alanyaspor'un bu akşam Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi de Emre Akbaba konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Futbolarena'da yer alan habere göre; Spor Toto Süper Lig'in 2018/19 sezonunda Alanyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Alanyaspor'da Emre Akbaba'nın bu karşılaşmada ilk 11'de görev alamayacağı öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak konusu... 

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