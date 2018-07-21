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Sivasspor, Douglas'ı kiralamak için Barcelona'yla anlaştı

Sivasspor, Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Douglas'ı sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşmaya vardı.

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Geçtiğimiz sezonu 7. sırada bitiren Demir Grup Sivasspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak eski futbolcusu Rybalka'yı yeniden kadrosuna katan Kırmızı-Beyazlılar, savunmanın sağını Barcelona'da forma giyen Douglas'ı transfer ederek sağlamlaştırmayı düşünüyor.

Sezon sonuna kadar kiralanıyor

İspanya basınında çıkan haberlere göre; Sivasspor, önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan Barcelona'nın Brezilyalı sağ beki Douglas'ı kiralamak için anlaşmaya vardı. Geçen sezon Benfica'da kiralık olarak forma giyen Douglas, toplam 11 resmi müsabakada forma giyerken gol ya da asist yapamadı.

27 yaşındaki futbolcu 2014 yılında Sao Paulo'dan Barcelona'ya 1.5 milyon Euro'ya transfer olmuş ancak sadece 1 maçta forma giymişti. Douglas 2016-2017 sezonunu ise Sporting Gijon'da kiralık oarak geçirdi.

İspanya basınına göre Douglas'ın yıllık maaşının Sivasspor tarafından karşılanacak.

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