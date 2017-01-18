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Sivasspor, Göztepe'yi 2 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. İşte Göztepe - Sivasspor maçından detaylar...

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Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. hafta karşılaşmasında Göztepe kendi sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sivasspor karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Kerim Avcı ve 57. dakikada Theofanis Gekas kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 9'a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Göztepe ise 6 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 6. hafta karşılaşmalarında Sivasspor kendi sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Göztepe ise Yeni Amasyaspor deplasmanına çıkacak.

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