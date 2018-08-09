Sivasspor İlker Sayan'ı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, Sivas Belediyespor forması giyen sağ kanat oyuncusu İlker Sayan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bolu kampından itibaren takımla antrenmanlara çıkan 25 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda 14 numaralı formayı giyecek.