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Sivasspor İlker Sayan'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da forma giyen İlker Sayan'ı kadrosuna kattı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, Sivas Belediyespor forması giyen sağ kanat oyuncusu İlker Sayan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bolu kampından itibaren takımla antrenmanlara çıkan 25 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda 14 numaralı formayı giyecek.

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