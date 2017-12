Sivasspor'dan Beşiktaş açıklaması! 'Takım olarak iyi oynadık'

Demir Grup Sivassporlu Thievy Bifouma, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BIFOUMA: "BEŞİKTAŞ OYUNA HAKİMDİ AMA..."

Thievy Bifouma galibiyetle ilgili olarak "Beşiktaş'a karşı takım olarak iyi oynadık. Takıma teşekkür ederim. İyi oynadık ve kazandık." dedi.

Ayrıca Thievy Bifouma, "Samet hocanın oyun planı tuttu ve kazanmayı başardık. Beşiktaş oyunda hakimiyetini kurdu ama şans bizim yanımızdaydı ve kazandık." ifadelerini kullandı.

CYRIAC: "BEŞİKTAŞ'I İYİ ANALİZ ETTİK"

Demir Grup Sivassporlu Cyriac, "Önemli bir galibiyet aldık. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Gerçekten şans bizim yanımızdaydı ve kazanmayı başardık. Hedef konuşmak şu an mantıklı olmaz. Her maç önemli, her maçı kazanmak için oynuyoruz ve sezon sonunda nerede olacağımızı göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

MERT HAKAN: "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SES GETİREN TAKIMI YENDİK"

Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, "Çok mutluyuz, önemli galibiyet oldu. Beşiktaş'ı bir yerde tutarak geride açıklar vereceğini biliyorduk. Nitekim de öyle oldu ve birçok kontratak yakaladık. Şimdi daha iyi bir tatil geçireceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde ses getiren büyük bir takımı yendik. Soyunma odasında büyük bir sevinç vardı." şeklinde konuştu.