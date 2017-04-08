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Slaven Bilic sonunda kazandı!

İngiltere Premier Lig'inin 32. haftasında West Ham United, Swansea'yi 1-0 mağlup etti ve 8 maç sonra galip geldi.

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İngiltere Premier Ligi'nde 32. hafta maçında West Ham United ile Swansea karşı karşıya geldi. West Ham, Swansea'yi tek golle mağlup ederek haftalar sonrasında kazandı.
 
Slaven Bilic'in ekibine 3 puanı kazandıran tek golü 44. dakikada Cheikhou Kouyate kaydetti. Çok sert eleştirilen ve küme düşme hattına yaklaşan West Ham, bu galibiyetle birlikte biraz olsun rahat nefes aldı.
 
Bu galibiyetin ardından West Ham, puanını 36'ya yükseltti ve 14. basamakta yer aldı. Swansea ise 28 puanda kaldı ve 18. sırada bulundu.

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