Slimani'ye UEFA'dan vize çıkmadı

Portekiz’in O Jogo Gazetesi’nde çıkan habere göre Fenerbahçe, UEFA listesinde adı bulunmayan yeni transfer İslam Slimani’yi Benfica karşısında oynatmak için girişimde bulunmuş.

Gazete haberinde, kurallar gereği ilk maçtan 24 saat öncesine kadar listeye ekleme izni olduğunu hatırlatarak, “Buna rağmen Fenerbahçe, UEFA’ya özel bir talepte bulundu. Ancak bu istek geri çevrildi” ifadelerini kullandı.

(Fanatik)