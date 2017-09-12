Slovenya: 103 Letonya: 97
Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final maçında Slovenya, Letonya'yı 103-97 mağlup ederek yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 34-23'lük Slovenya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte önce skoru dengeleyip daha sonra öne geçen Letonya, ilk yarıyı 55-51 önde kapattı.
Üçüncü periyotta tekrardan maçı domine etmeye başlayan Slovenya, son periyoda 10 sayılık farkla üstün girdi. Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü rakibine bırakmayan Slovenya, sahadan 103-97 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Maçın en skorer ismi attığı 34 sayıyla Letonya'dan Kristaps Porzingis olurken, Sloven oyuncu Luka Doncic 27 sayı üretti.
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