Slovenya, Fransa'yı çok rahat geçti

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Slovenya, Fransa'yı 95-78 yendi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçta, son 16 turuna kalmayı daha önce garantileyen Slovenya ile Fransa karşılaştı.

İlk periyodu 28-22 önde bitiren Slovenya, devre arasına 52-35 üstün gitti. İkinci yarıda farkı daha da açan Slovenya, üçüncü çeyreğini 77-51 önde geçtiği mücadeleden 95-78 galip ayrıldı.

Slovenya'da Goran Dragic, 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fransa'da Nando De Colo'nun 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Slovenya, 5'te 5 yaparak grubu lider tamamladı. İkinci mağlubiyetini yaşayan Fransa'nın ise grupta üçüncü sırayı alması kesinleşti. Fransa'nın son 16 turundaki rakibi, B Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Almanya oldu.