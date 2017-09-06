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Slovenya, Fransa'yı çok rahat geçti

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Slovenya, Fransa'yı çok rahat yendi.

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Slovenya, Fransa'yı 95-78 yendi.
 
Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçta, son 16 turuna kalmayı daha önce garantileyen Slovenya ile Fransa karşılaştı.
 
İlk periyodu 28-22 önde bitiren Slovenya, devre arasına 52-35 üstün gitti. İkinci yarıda farkı daha da açan Slovenya, üçüncü çeyreğini 77-51 önde geçtiği mücadeleden 95-78 galip ayrıldı.
 
Slovenya'da Goran Dragic, 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fransa'da Nando De Colo'nun 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
 
Bu sonuçla Slovenya, 5'te 5 yaparak grubu lider tamamladı. İkinci mağlubiyetini yaşayan Fransa'nın ise grupta üçüncü sırayı alması kesinleşti. Fransa'nın son 16 turundaki rakibi, B Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Almanya oldu.

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