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Sneijder fiziksel olarak hazır duruma geldi

Galatasaray'dan ayrılarak Nice kadrosuna katılan Wesley Sneijder, uzun süre ayrı kaldığı yeşil sahalara dönüş hazırlığında.

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Galatasaray'la yollarını olaylı bir şekilde ayıran Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'e müjdeli haber geldi.

Yeni takımı Nice ile son olarak 26 Ağustos'ta Amiens'e karşı oynanan Ligue 1 maçında forma giyen Hollandalı futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Nice teknik direktörü Lucien Favre, "Sneijder son antrenmanlarda iyi performans sergiliyor. Bence artık fiziksel olarak hazır duruma geldi." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz hafta sonu oynanan Montpellier maçında da hastalığı sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

(Fanatik)

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