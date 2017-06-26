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Sneijder hazırlık kampına katılmadı

Galatasaray ile devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmayan Hollandalı oyuncunun bugün İstanbul’da olması gerekiyordu. Ancak Wesley Sneijder, kulüple görüşerek 28 Haziran’a kadar izin aldı.

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Cim-Bom’daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder rötar yaptı. Sezon bitiminde ülkesinin milli takımına giden Hollandalı futbolcu, milli takım kamplarına giden diğer arkadaşları gibi bugün takıma dahil olacaktı. Ancak Wesley Sneijder, teknik heyetle görüşerek 2 gün ekstra izin aldı ve yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran’da katılacağı belirtildi. 

Bu arada adı Zenit ile anılan Sneijder için Rus ekibinin eski futbolcusu Alexander Kanishchev’den iddialı bir açıklama geldi. Kulüple ilişkilerini de devam ettiren Kanishchev, “Sneijder gibi yıldızların Zenit’e geleceğine inanıyor musunuz” sorusuna, “İnanmıyorum” yanıtını verdi.

Lucescu’nun ardından gelen Mancini’nin durumunu da değerlendiren Kanishchev, “Açıkçası Sneijder, Ibrahimovic gibi yıldızları Rusya’ya ancak kariyerinin sonlarına doğru getirebilirsiniz. Ancak o zaman da istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Real Madrid, Barcelona gibi takımlara bakın. Genç, umut verici isimleri transfer ediyorlar. Rusya’ya ise sadece kariyerinin sonunda yıldız isimler geliyor. Zenit belki Mancini’den dolayı birkaç önemli İtalyan oyuncuyu alabilir. Ancak kalitelerinin ne kadar yüksek olacağını bilemiyoruz” yorumunu yaptı.

Bu arada Sneijder’in durumunun bugün netlik kazanacağı da ifade edildi.

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