Sneijder'den canlı yayında bağlama performansı

Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok'un dün takımın kampındayken Instagram'dan yaptığı canlı yayın görenlerin inanmakta zorlandığı bir manzaraya sahne oldu.

Sarı-kırmızılıların Hollandalı 10 numarası Wesley Sneijder, takım arkadaşının yaptığı yayın sırasında eline bağlamayı eline alıp ufak bir performans sergiledi.

İşte Sneijder'in eline bağlamayı alıp hiç de enstrümanın yabancısı gibi gözükmediği o anlar:

SNEIJDER KİMDİR?

Wesley Sneijder, 9 Haziran 1984 tarihinde Hollanda, Utrecht’de sporcu bir ailenin ortanca çocuğu olarak doğmuştur. Kardeşi Rodney ve abisi Jeffrey Sneijder’de futbolcudur. 8 yaşında Ajax‘ın alt yapısına alındı. 2002 yılında Ajax’ın A takımında oynamaya başladı.

2007 yılında 27 milyon euro’ya Real Madrid‘e transfer oldu. 2009 yılında da 15 milyon Euro karşılığında İnter‘e geçti. Attığı nokta pas atışları sayesinde “The Sniper” lakabı ile anılan oyuncu Inter takımında ilk sezonunda Mourinho önderliğinde lig, kupa ve şampiyonlar ligi şampiyonluğunu kazanmıştır.

Wesley Sneijder 20 Ocak 2013 tarihinde Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayarak İstanbul‘ale ilk maçına; 27 Ocak 2013 tarihinde, Beşiktaş ile oynanan Süper Lig maçında çıkmıştır. Oyuna, 57. dakikada Emre Çolak‘ın yerine girmiştir.

Wesley Sneijder’in 2009 yılında boşandığı ilk eşinden Jessey adında bir oğlu vardır.

Wesley Sneijder, 2009 yılında tanıştığı sinema oyuncusu İspanyol Yolanthe Cabau ile İtalya‘da, Toskana‘da,17 Temmuz 2010 tarihinde evlendi.

Altyapı kariyeri:

1992-2002 – Ajax

Profesyonel Futbol kariyeri:

2002-2007 – Ajax

2007-2009 – Real Madrid

2009-2013 – İnter

2013- …… – Galatasaray