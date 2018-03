Sneijder'den geri dönüş açıklaması

Sneijder geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını Wesley Sneijder, “Her zaman söyledim. Her an geri dönebilirim ama şu an bunu tercih etmiyorum. Hollanda’da kazanacağım çok az şey olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Katar’daki ortamdan çok mutlu olduğunu ve bu ligde oynamaya devam etmek istediğini söyleyen Hollandalıyıldız, “Katar’da kalabildiğim kadar kalacağım. 1.5 yıllık kontratım var ve muhtemelen daha uzun süre burada oynayacağım. ABD ise şu an üçüncü tercihim” şeklinde konuştu.

Al Gharafa ile şu ana dek 12 maçta forma giyen Wesley Sneijder 6 gol atmayı başardı.