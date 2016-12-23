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Sneijder: Türk gibi hissedip, Türk gibi hareket edeceğim

Hollandalı yıldız, 'Burada kaldığım sürece Türk gibi hissedeceğim kendimi, hep Türk gibi hareket edeceğim' dedi.

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G.SARAY'IN Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması maçında forma giyerken, maçtan önce sahada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de tokalaştı. Sneijder, maç öncesi, kendini bir Türk gibi hissettiğini söyledi: "Türk insanının ne kadar sıcakkanlı olduğunu bir kez daha görme fırsatı buldum. Bence çok güzel bir inisiyatif, çok güzel bir organizasyon.
 
BEN BURADA ÇOK MUTLUYUM
 
Böyle bir günde yerli-yabancı ayırt etmeden hep beraber tek ulus görüntüsü oluşturmak çok önemli. Ben de burada kaldığım sürece hep bu duygularla hareket edeceğim ve Türk gibi hissedeceğim kendimi, hep bir Türk gibi hareket edeceğim. Bu yüzden ben de burada, bu güzel organizasyonda bulunduğum için mutluyum."
 
JOR: TÜRKİYE BÜYÜK ÜLKE
 
Riekerink: "Bir yıldır yaşamama rağmen Türkiye'nin ne kadar büyük ve güzel bir ülke olduğunu biliyorum. Küçük sorunların şiddetle çözülmeye çalışılmasından üzüntü duyuyorum."

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