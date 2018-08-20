Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e gidiyor
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile pazarlık aşamasında.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Sofiane Feghouli için Galatasaray'a 5.5 milyon euro teklif etti. Pazarlıklarda son aşamaya gelindi.
Şansal Büyüka transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:
Galatasaray, Feghouli'nin Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satışı için pazarlık masasında. Feghouli 5.5 milyon euro istiyor. Eğer ikna edilirse belki de yarın Galatasaray'a veda edecek. 1 saat içinde bu iş netleşebilir.
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