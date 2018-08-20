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Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e gidiyor

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile pazarlık aşamasında.

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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Sofiane Feghouli için Galatasaray'a 5.5 milyon euro teklif etti. Pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Şansal Büyüka transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, Feghouli'nin Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satışı için pazarlık masasında. Feghouli 5.5 milyon euro istiyor. Eğer ikna edilirse belki de yarın Galatasaray'a veda edecek. 1 saat içinde bu iş netleşebilir.

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