Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e gidiyor

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Sofiane Feghouli için Galatasaray'a 5.5 milyon euro teklif etti. Pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Şansal Büyüka transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, Feghouli'nin Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satışı için pazarlık masasında. Feghouli 5.5 milyon euro istiyor. Eğer ikna edilirse belki de yarın Galatasaray'a veda edecek. 1 saat içinde bu iş netleşebilir.