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ŞOK! Beşiktaş maçında kural hatası...

Süper Lig'de dün gece oynanan 2 karşılaşmada kural hatası yaşandığı iddia edildi.

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Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia, ortalığı karıştırdı. TFF talimatına göre, takımların 18 kişilik maç kadrosunda Türkiye A Milli Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip 7 futbolcunun bulunması gerekiyor.

Beşiktaş’ta Gökhan Gönül, Oğuzhan, Cenk, Tolga, Tolgay ve Necip dışında buna uygun 7. oyuncu olmadığı iddiası ortaya atıldı.

Ancak Gökhan İnler, 2. madde b bendindeki, “2015/16 sezonu tescil dönemi başlangıcından önce başka ülke A milli takımlarını tercih etmiş futbolcular için bu uygunluk aranmaz” şartına sahipti. Yani ortada kurallara aykırılık yoktu.

Kasımpaşa'da 6 oyuncu!

Adanaspor-Kasımpaşa mücadelesinde de aynı senaryo yaşandı. Takımların 18 kişilik maç kadrosunda Türk A Milli Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip 7 oyuncunun

olması gerekirken, Kasımpaşa’nın kadrosunda buna uygun sadece 6 oyuncu vardı. Bu durum karşılaşmanın ardından tartışmalara neden oldu. Futbol Federasyonu’nun bu konuda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

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