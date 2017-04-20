Mesut Özil'i 'En iyi 11'e' almadılar

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından yapılan oylamayla belirlenen yılın en iyi 11'inde, ligde sırasıyla ilk 2 basamakta yer alan Chelsea ve Tottenham'dan 4'er, Manchester United, Liverpool ve Everton'dan ise birer futbolcu yer aldı. Arsenal'de bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 7 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ise ilk 11'e giremedi.

Premier Lig'de yılın en iyi 11'i şöyle:

Kaleci: David de Gea (Manchester United)

Defans: Kyle Walker (Tottenham), David Luiz (Chelsea), Gary Cahill (Chelsea), Danny Rose (Tottenham)

Orta saha: Dele Alli (Tottenham), N'Golo Kante (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea), Sadio Mane (Liverpool)

Forvet: Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku (Everton)