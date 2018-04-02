Soldado: Bu akşam takımdaki fark herkesin topu istemesi, herkesin oynamak istemesiydi

Soldado’nun açıklamaları şu şekilde:

Sezon sonuna kadar oynayacağımız tüm maçlar final olacak. Yapacağımız tüm hataları yaptık, kredimiz kalmadı. Tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız.

Bu akşamın şöyle önemli bir tarafı var bence; herkes topu istiyordu, oynamak istiyordu. Bu önemli bir detaydı. Bundan sonraki maçlarda da böyle oynamalıyız.

Aslında iyi bir derbi oynadık Galatasaray’a karşı ama golü atamadık. Milli takıma giden çok oyuncumuz oldu ama biz nereye doğru gitmek istediğimizi biliyoruz. Erken golün çok önemli olduğunu biliyorduk ve golü erken bulunca rakibimiz de moral olarak düştü, işimiz kolaylaştı.