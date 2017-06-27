Galatasaray Bafetimbi Gomis'i KAP'a bildirdi
Galatasaray, Bafetimbi Gomis için Swansea ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray, Bafetimbi Gomis için Swansea ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Bafétibi Gomis'in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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