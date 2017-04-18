Sivasspor: 0 Ümraniyespor: 0
PTT 1.Lig'de 28.hafta maçında Sivasspor ile Ümraniyespor 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de 28. haftanın kritik maçında lider Yeni Malatyaspor'un takipçisi Sivasspor kendi sahasında Ümraniyespor'a takıldı: 0-0.
90 dakika boyunca iki takım da birçok net fırsattan yararlanamadı. 82. dakikada ev sahibi ekip adına Ergin Keleş'in şutunda top direkten döndü.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 48'e, son haftaların flaş ekibi Ümraniyespor ise 45'e yükseltti.
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