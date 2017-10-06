2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. haftanın maçları başladı

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Elemelerde C Grubu'nda Almanya konuk olduğu Kuzey İrlanda'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla Almanya, grupta bir maç kala 27 puana ulaşarak zirveyi garantiledi ve Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

F Grubu maçında İngiltere ağırladığı Slovenya'yı 1-0 mağlup etti. 9 maçta 23 puan toplayarak gruptaki liderliğini garantileyen İngiltere, Dünya Kupası vizesini kaptı.

E Grubu'nda Ermenistan'ı deplasmanda 6-1 yenen Polonya'da, forvet Robert Lewandowski, rakip fileleri 3 kez havalandırarak toplamda 50 golle Wlodzimierz Lubanski'yi geçerek Polonya tarihinin en golcü futbolcusu oldu. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 maç sonunda 15 gol kaydeden Lewandoski, Portekizli Cristiano Ronaldo'yu da geçerek bir eleme aşamasında en çok gol atan futbolcu unvanına ulaştı.

Rusya, Belçika, İran, Suudi Arabistan, Japonya, Güney Kore, Meksika ve Brezilya'nın ardından Almanya ile İngiltere de Dünya Kupası'na katılmayı hak etti.

Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Azerbaycan-Çekya: 1-2

Kuzey İrlanda-Almanya: 1-3

San Marino-Norveç: 0-8

E Grubu:

Ermenistan-Polonya: 1-6

Karadağ-Danimarka: 0-1

Romanya-Kazakistan: 3-1

F Grubu:

İngiltere-Slovenya: 1-0

İskoçya-Slovakya: 1-0

Malta-Litvanya: 1-1