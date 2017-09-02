Sosa Trabzonspor'dan 5 milyon euro istedi
Milanlı yıldız Jose Sosa, Trabzonspor'un yıllık 5 milyon euro + 5 milyon euro imza parası teklifini reddetti.
Trabzonspor, Jose Sosa girişimlerine devam ederken, Arjantinli yıldızdan bordo mavili ekibe bir olumsuz cevap daha geldi.
Sky Sport'un ünlü muhabiri Di Marzio'nun haberine göre Trabzonspor, Jose Sosa'ya 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Yıllığı 5 milyon euro ve 5 milyon euro da imza parası öneren Trabzonspor'a Sosa'dan ret cevabı geldi.
Milan ise bu gelişmelerin ardından Avrupa Ligi kadrosuna Jose Sosa'yı da dahil etti.
(Skorer)
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