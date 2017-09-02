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Sosa Trabzonspor'dan 5 milyon euro istedi

Milanlı yıldız Jose Sosa, Trabzonspor'un yıllık 5 milyon euro + 5 milyon euro imza parası teklifini reddetti.

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Trabzonspor, Jose Sosa girişimlerine devam ederken, Arjantinli yıldızdan bordo mavili ekibe bir olumsuz cevap daha geldi.

Sky Sport'un ünlü muhabiri Di Marzio'nun haberine göre Trabzonspor, Jose Sosa'ya 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Yıllığı 5 milyon euro ve 5 milyon euro da imza parası öneren Trabzonspor'a Sosa'dan ret cevabı geldi.

Milan ise bu gelişmelerin ardından Avrupa Ligi kadrosuna Jose Sosa'yı da dahil etti.

(Skorer)

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