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Southampton Mauricio Pellegrino'nun görevine son verdi

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da Arjantinli teknik direktör Mauricio Pellegrino ile yollar ayrıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Pellegrino'nun görevine son verildiği bildirildi.     

Southampton, sezon başından bu yana takımın başında bulunan Pellegrino yönetiminde Premier Lig'in son 17 haftasında sadece bir galibiyet alabildi.     

Kümede kalma mücadelesi veren Southampton, ligde 30 haftada topladığı 28 puanla 17. sırada bulunuyor. 

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