Sow’un golü ‘2016’ın en iyi golü’ anketinde aday gösterildi

Uluslararası haber kanalı CNN International’ın spor bölümü Moussa Sow’un golünü ‘2016’ın en iyi golü’ anketinde aday gösterdi. CNN Football sitesinin sosyal medya hesaplarında Senegalli yıldızın Manchester United’a attığı röveşata golü aday olarak çıkarıldı.

4 futbolcu ile beraber aday olan Sow için 5 günlük bir süre konuldu. Dün başlayan anket sürecinde Sow dışında Las Palmas’tan Kevin Prince Boateng, Ittihad’dan Ziyad Al-Sahafi ve Penang’dan Faiz Subri yer alıyor.