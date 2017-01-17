Aziz Yıldırım ve Volkan Demirel soyunma odasında esti gürledi

F.Bahçe’nin kaptanının, Adanaspor maçının kritiğini yaparken, ortaya konan futbolu sert bir dille eleştirdiği ve “Bu futbolla şampiyon olmamız zor. Böyle oynarsak başarı nasıl gelecek? Ligin bitimine daha uzun bir süre var ama bu oyunla bir yere varamayız, olmaz. Bu futbola seyirci de gelmez” dediği öğrenildi.

"BÖYLE OYNARSAK BAŞARI NASIL GELECEK?"

Fenerbahçe’de kaptan Volkan Demirel, 2-2’lik Adanaspor beraberliği sonrası kaybedilen iki puan ve oynadıkları oyun için hem özeleştiri yaptı, hem de takım arkadaşlarını uyardı.Tecrübeli oyuncunun maç sonrasında soyunma odasında oynadıkları futbolun yetersiz olduğunu sert bir dille belirttiği kaydedildi. Takım arkadaşlarıyla mücadelenin kritiğini yapan Volkan Demirel’in, “Bu futbolla şampiyon olmamız zor. Böyle oynarsak başarı nasıl gelecek? Ligin bitimine daha uzun bir süre var ama bu oyunla bir yere varamayız, olmaz...” dediği öğrenildi.

BÖYLE OYNARSAK TABİİ Kİ TARAFTAR GELMEZ

Ayrıca tribünlerin boş kalmasını da değerlendiren 35 yaşındaki file bekçisinin taraftarlarla empati yaparak, “Bu futboldan sonra taraftarın gelmesini bekleyemeyiz. Böyle oynarsak seyirci tabii ki gelmez. Taraftarı yanımızda istiyorsak hem kazanmalı, hem de iyi oynamalıyız” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Volkan’ın takım arkadaşlarından da özeleştiri ve daha fazla motivasyon beklediği bildirildi. Sarı-lacivertli futbolcunun özellikle iç saha maçlarında hiçbir mazeret olamayacağını belirttiği, her koşulda kazanmaları gerektiğini anlattığı vurgulandı.

ADAM GİBİ OYNAMIYORSUNUZ

Bu arada Adanaspor karşısında alınan beraberlik sonrası MHK ve Futbol Federasyonu’na yönelik eleştirilerde bulunan Başkan Aziz Yıldırım kendi oyuncularını da boş geçmedi. Karşılaşmanın devre arasında soluğu soyunma odasında alan Yıldırım’ın, futbolcularına sert tepki verdiği, “Bir Adanaspor’a bakın bir de sizin oynadığınız oyuna. Sizler nasıl profesyonelsiniz. Adam gibi oynamıyorsunuz, bu maçı önemsemiyorsunuz. Mücadele etmiyorsunuz. Bu size yakışmıyor. Bir 45 dakika daha var. Çıkın futbolunuzu oynayın” dediği öğrenildi. F.Bahçe Başkanı gazetecilere konuşurken de takımına eleştirilerde bulunmuştu.

AATIF'IN MORALİ OLDUKÇA BOZUK

Bu arada oyundan çıkarken taraftarın tepki gösterdiği Aatıf’a takım arkadaşları sahip çıktı. Morali oldukça bozuk olan Faslı futbolcuya soyunma odasında herkes destek verdi. Benzer durumu birçok futbolcunun zaman zaman yaşadığı ifade edilerek, takımın kendisine ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Milliyet