Sporda 2017 böyle geçti

Türk sporu, 2017 yılına kayıplarla başladı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, 81 yaşında vefat etti.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde, Anadolu Efes'i 75-66 yenen Banvit, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Yılın 3. ayında milli sporcular, farklı branşlardaki uluslararası organizasyonlarda Türkiye'ye madalyalar kazandırdı

Galatasaray Kulübünde, FETÖ/PDY ile olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyelikleri sona erdirildi

Nisan ayında Türkiye, takımlar bazında elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda, kılıç kategorisinde altın madalya elde ederek, Türkiye'ye bu branştaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa şampiyonu oldu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında İtalya'nın Imoco Volley takımını 3-0 yenerek kupayı, 3. kez müzesine götürdü.

Basketbolda, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 15. şampiyonluğuna ulaştı ve formasına 3. yıldızı takma hakkı elde etti.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona erdi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli takım, dünya şampiyonaları tarihinde 55 yıl önce elde ettiği başarıdan sonraki en iyi derecesine ulaştı.

"UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo kazandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Avrupa Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, takımlar klasmanında şampiyon olarak bir ilke imza attı.

Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun bitimine 2 yarış kala, kariyerinin 4. şampiyonluğunu garantiledi.

Türk sporu kasım ayında önemli kayıplar yaşadı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, eski Binicilik Federasyonu Başkanı Tunç Çapa, tekvandonun Türkiye'de tanınması ve gelişmesinde başrol oynayan İsmet Iraz ve Türk basketbolunun duayen isimlerinden Mehmet Baturalp, kasım ayında hayata gözlerini yumdu.