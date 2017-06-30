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Sporting Lizbon ile prensip anlaşmasına varan Seydou Doumbia imza için Portekiz'e gitti

Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Portekiz'den kötü haber geldi.

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Sarı-lacivertlilerin adayları arasında yer alan Seydou Doumbia, prensip anlaşmasına vardığı Sporting Lizbon ile sözleşme imzalamak için Portekiz'e gitti.

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden O Jogo'nun haberine göre; Fildişi Sahilli futbolcu dün akşam Genoa'dan Lizbon'a uçtu. Bugün sağlık kontrolünden geçeceği belirtilen 29 yaşındaki forvetin transferinin kısa sürede resmiyete kavuşacağı öne sürüldü.

Haberde Sporting'in Fenerbahçe'ye göre daha düşük teklif yapmasına rağmen Seydou Doumbia'nın kariyerini Portekiz Ligi'nde sürdürmek istemesinin karar aşamasında önemli olduğunun altı çizildi.

Geride kalan sezonu İsviçre ekibi Basel'de geçiren Doumbia, 34 maçta forma giydi ve 21 golle takımına katkı verdi.

Ntvspor

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