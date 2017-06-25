Sporting Lizbon ve Benfica Ozan Tufan için karşı karşıya geldi

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, yeni sezonda Portekiz Ligi'nde mücadele edebilir. Milli futbolcu, menajeri Ahmet Bulut aracılığıyla Portekiz kulüpleriyle temas halinde.

Ozan Tufan'ın transferiyle ilgilenen en ciddi kulüpler ise Benfica ve Sporting. Görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Milli futbolcunun, bonservisiyle birlikte takımdan ayrılması planlanıyor.

Ozan daha önce İspanyol kulüpleriyle de görüşmüş ancak bu temaslardan sonuç alınamamıştı. Bursaspor'dan ayrıldığı dönemde de futbolcuya talip olan Valencia da bu kulüplerin arasındaydı.

Ozan'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi beklenirken, Fenerbahçe bu transferden elde edilecek gelire göre yapılacak takviyelere yön verecek.

Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22'si ilk 11'de olmak üzere 35 maçta görev aldı ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

(NTV Spor)