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Sporting ile Benfica 1-1 berabere kaldı

Portekiz Ligi 30. haftada dev mücadelede Sporting ile Benfica 1-1 berabere kaldı.

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Portekiz Ligi'nde 30. hafta mücadelesinde Sporting ile Benfica, Lizbon'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Adrien Silva'nın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçen Sporting, ilk yarıyı önde kapatmayı başardı.

Mücadelenin 66. dakikasında Benfica'nın İsveçli stoperi Victor Lindelöf sahneye çıktı ve skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sporting ile Benfica 1-1 berabere kaldı.

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