Portekiz Ligi'nde 30. hafta mücadelesinde Sporting ile Benfica, Lizbon'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Adrien Silva'nın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçen Sporting, ilk yarıyı önde kapatmayı başardı.

Mücadelenin 66. dakikasında Benfica'nın İsveçli stoperi Victor Lindelöf sahneye çıktı ve skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sporting ile Benfica 1-1 berabere kaldı.