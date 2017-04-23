Sporting ile Benfica 1-1 berabere kaldı
Portekiz Ligi 30. haftada dev mücadelede Sporting ile Benfica 1-1 berabere kaldı.
Portekiz Ligi'nde 30. hafta mücadelesinde Sporting ile Benfica, Lizbon'da karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Adrien Silva'nın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçen Sporting, ilk yarıyı önde kapatmayı başardı.
Mücadelenin 66. dakikasında Benfica'nın İsveçli stoperi Victor Lindelöf sahneye çıktı ve skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sporting ile Benfica 1-1 berabere kaldı.
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