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Sporting'te forma giyen eski Fenerbahçeli Merih Demiral: Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynarım

Sporting Lizbon forması giyen eski Fenerbahçeli Merih Demiral, Galatasaray ile ilgili çıkan transfer haberlerine dair açıklamalarda bulundu.

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Sezon başında Sporting Lizbon ile 5 yıllık sözleşme imzalayan ve ismi Beşiktaş ile de anılan Merih Demiral ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi. 19 yaşındaki çıkan haberlerle ilgili özel açıklamalar yaptı.

"Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynarım"

Merih Demiral "Galatasaray'dan bana teklif gelmedi. Takip ettiklerini duydum. Menajerime hergün yeni teklifler geliyor. Ama benim amacım Sporting Lizbon forması ile kendimi dünyaya tanıtmak. Daha yolun başındayım. Herşey çok hızlı ilerliyor. A takım ile ilk maçıma daha dün çıktım. Jesus beni yakından izliyor ve Sporting Lizbon A takımı için düşünüyor. Ben profesyonel düşünüyorum. İleride elbette Türkiye'de oynamak isterim. Bu takım Galatasaray da olabilir Beşiktaş da ama ilk düşüncem şimdilik burası..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Portekiz'e gitmişti

192 boyundaki Stoper geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin profesyonel sözleşme teklifine karşın Portekiz'in Alcanense takımına transfer olmuştu. Burada 6 ay futbol oynayan Ümit Milli futbolcu Portekiz devlerinin dikkatini çekmiş ve tercihini Sporting Lizbon'dan yana kullanmıştı.

Merih Demiral'ın ismi daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı.

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