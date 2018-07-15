Stefan Radu'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması! 'Fenerbahçe'nin ilgisi var'

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı Lacivertli ekibin Lazio'da forma giyen Stefan Radu ile ilgilendiği iddia edilmişti. 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Matteo Materazzi'den konuyla ilgili açıklama geldi.

İtalyan gazetesine röportaj veren Materazzi, "Radu şu anda Lazio'da olmaktan dolayı mutlu. Fenerbahçe'nin ilgisi var.Ancak resmi bir gelişme olmadı. Radu'nun kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi var ve mutlu ama geleceği hakkında da farklı bir düşüncesi olabilir." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)