Stoch, Sparta Prag'a gidiyor
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Slovak futbolcu Miroslav Stoch, Sparta Prag'a gitme kararı aldı.
Fenerbahçe’de gözden çıkartılan Slovak futbolcuya PAOK, Legia, Sparta Prag’ın yanı sıra yurt içinden birçok talip çıkmıştı.
Stoch’un, tercihini Prag ekibinden yana kullandığı öğrenildi.
Şu anda Bordo-Beyazlılar’ın formasını giyen eski Fenerbahçe Michal Kadlec’den bilgi alan 27 yaşındaki oyuncunun prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Sparta Prag şimdi Sarı- Lacivertliler’e anlaşmaya çalışacak.
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