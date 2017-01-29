Stoch'a talip var!

Çek Ligi'nde ikinci sırada bulunan Slavia Prag, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Miroslav Stoch'u sezon sonuna kadar kiralamak için teklifte bulundu.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Stoch'un maaşının büyük bir bölümünün Sarı-Lacivertliler tarafından karşılanacağı öğrenildi. Transfer olduğu dönemden bu yana PAOK, Al-Ain ve Bursaspor'a kiralanan Stoch, bu sezon da Dick Advocaat'ın gözüne girmeyi başaramadı ve fazla süre alamadı.

Bu sezon bütün turnuvalarda toplam 17 maçta forma giyen Stoch, 5 gol ve 1 asist yaptı.

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