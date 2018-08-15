Stoke City, Ndiaye için Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro kiralama bedeli talep etti

Galatasaray'da, Badou Ndiaye'nin transferinde sürpriz bir engel daha çıktı, Cim-Bom hiç ummadığı bir sorunla daha karşı karşıya kaldı.

Sarı-kırmızılılar, Badou Ndiaye'nin kiralanması konusunda Championship'e düşen Stoke City ile anlaşmış ama Senegalli futbolcunun istediği 3.5 milyon euro sorun yaratmıştı. Aradan geçen zaman bambaşka bir tablo ortaya çıkardı. Bugün itibariyle Ndiaye ile parasal konularda anlaşma sağlandı ama bu kez İngiliz kulübü sorun çıkardı.

Stoke City'nin yetkilileri daha önce Galatasaray'ın 3.5 milyon euroluk ücretini karşılaması durumunda kiralanmasına sıcak baktığı Ndiaye için herhangi bir kiralama bedeli istemeyeceğini bildirmişti. Ancak kulüple kurulan son temasta Stoke City 2.5 milyon euro kiralama bedeli talep etti.

Son maçta kadroya bile alınmayan 27 yaşındaki futbolcu için istenen rakam şaşkınlık yarattı. Geçen sezon devre arasında 16 milyon euroya transfer ettikleri Ndiaye'den zarar etmek istemeyen Stoke City'nin uzlaşmaz bir tavır takınması, Cim-Bom'un frene basmasına neden oldu. Galatasaray, İngiliz ekibinin geri adım atmaması halinde Ndiaye'den vazgeçecek.

(Milliyet)