Sultanlar Sahne Alıyor

Türkiye’nin en başarılı spor branşı olan bayan voleybolunda sezon 18 Ekim’deki ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Vestel ve TVF arasındaki iş birliğinin ikinci yılında da Türkiye’nin en üst kadın voleybol organizasyonu Vestel Venus Sultanlar Ligi adıyla oynanacak. İlk senesi geride kalan iş birliğinde Vestel, geçtiğimiz yıl olduğu gibi voleybolun gelişmesi ve daha geniş kitlelere yayılmasında Türkiye Voleybol Federasyonu’nun en büyük destekçisi olmaya devam edecek.

Vestel Venus Sultanlar Ligi’ne isim sponsoru olarak geçtiğimiz yıl voleybola yeni bir soluk getiren Vestel, TVF’nin ana sponsoru olarak TVF’ye ait diğer müsabakalar olan “Efeler Ligi”, “Kupa Voley”, “Pro Beach Tour” ve “Fabrika Voleybol”un resmi sponsorlarından biri olmaya devam ediyor. Voleybolun marka değerine büyük katkı sağlayan ve önümüzdeki yıl da bu hedef doğrultusunda ilerleyecek Vestel, Türk voleybolunun geleceğini şekillendiren ve yüzlerce sporcunun yetişmesini sağlayan TVF Voleybol Okulları Fabrika Voleybol’u da desteklemeye devam ediyor.

Yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Öncelikle A Bayan Voleybol Milli Takımımızın, 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Çok iyi mücadele ortaya koyarak önemli bir başarı elde ettiler ve ülkemizi gururlandırdılar. Geçtiğimiz günlerde de 23 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımımız Slovenya’da düzenlenen 2017 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri’nde şampiyon olarak çok büyük bir başarıya imza atıp, tarih yazdılar. Vestel Venus Sultanlar Ligi, Avrupa’nın hatta Dünyanın en önemli ligi konumunda. Dünya’nın en iyi bayan voleybolcuları ligimizde sahne alıyor. Bu da mücadelenin en üst seviyeye taşınmasını sağlıyor ve üst seviyede mücadelelerin yaşandığı ligimizde kulüplerimiz, son yıllarda Avrupa’da ve dünyada büyük söz sahibi. Şüphesiz ki bu başarıların kazanılmasında ve ligimizin kalitesinin yükselmesinde sponsorlarımızın rolü çok büyük. Bu hususta, en önemli sponsorlarımızdan biri Vestel’dir. Sponsorluk anlaşmamızın başladığı günden beri büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz ve her konuda Türk Voleybolu’na büyük katkılarda bulunuyorlar. Ligimiz, Vestel Venus adı ile ikinci sezonuna başlıyor. Umuyorum ki; bu birliktelik uzun yıllar sürer ve ligimizin marka değeri her geçen yıl yükselmeye devam eder. Bu hususta, Türk Voleybolu’na katkılarından dolayı Vestel’e huzurlarınızda teşekkür ediyor, yeni sezonun tüm takımlarımız ve oyuncularımız için sakatlıksız, mücadele seviyesi yüksek ve keyifli maçların oynandığı bir sezon olarak geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Her geçen gün büyük başarılara imza atan Türk voleybolunun, dünyada kalıcı bir marka haline gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan şunları söyledi: “Vestel olarak geçtiğimiz sene Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte geniş kapsamlı bir iş birliğine imza atmıştık. Sponsorluğumuzun ilk senesinde Vestel olarak, Türk voleybolunun yükselişine katkıda bulunmak için çalıştık. Vestel Venus Sultanlar Ligi isim sponsorluğumuza ilaveten, Efeler Ligi, Kupa Voley (Türkiye Kupası), Pro Beach Tour (Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası) ve Fabrika Voleybol Okulları’nın da resmi sponsoru olarak voleybolu her alanda destekliyoruz. Voleybolun daha fazla kişiye ulaşması ve televizyonlarda daha fazla süre alması için geçtiğimiz sene üç ayrı kanalda televizyon programına sponsor olduk. Voleybolu daha eğlenceli bir hale getirmek amacıyla, saha içinde maç öncesi ve sonrası etkinlikler düzenledik. Bursa’da gerçekleşen altyapı turnuvasında çeşitli aktivitelerle genç sporcularımızın yanındaydık. Venus cep telefonlarını getiren taraftarlarımıza maç bileti hediye ettik. Sosyal medya hesaplarımızdan haftanın en iyi hareketlerini paylaştık. Öne çıkan maçlardan özel içerikleri farklı kitlelerden oluşan takipçilerimize ulaştırdık. Bu yıl da tüm bunların yanı sıra farklı projelerle voleybola desteğimizi sürdüreceğiz. Bizler, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Elektronikte 19 yıldır Türkiye’nin ihracat şampiyonu teknolojisini 155 ülkeye ihraç eden bir marka olarak, Türkiye’yi uluslararası arenada voleybolcularımızla da temsil etmekten gurur duyuyoruz. Voleybolcularımız sahada uluslararası başarılara koşarken, biz de yerli teknolojimizi dünyaya ulaştırıyoruz” dedi.

Dünyanın En İyi Voleybolcuları Yine Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde

Dünyanın en değerli voleybol ligi olan Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde bu sezon da birbirinden başarılı yıldızlar sahne alacak. Kulüpler düzeyinde son Avrupa ve Dünya Kulüpler şampiyonu VakıfBank, Avrupa CEV Challenge Kupası şampiyonu Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Dünya dördüncüsü, Avrupa üçüncüsü Eczacıbaşı VitrA, Avrupa beşincisi Fenerbahçe ile birlikte Dünya Şampiyonu U23 Bayan Voleybol Takımı ve Avrupa üçüncüsü A Bayan Voleybol Takımı oyuncuları bu ligde forma giyecek.