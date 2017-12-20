Sumudica'ya 1.8 milyon euroluk teklif!

Romanya'da yayın yapan TV kanalı Digisport'un iddiasına göre Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'ya Körfez'den teklif var.

Katar ekibi Al-Gharafa, 46 yaşındaki teknik adama yıllık 1.8 milyon Euro'luk bir kontrat önerdi. Sumudica'nın Al-Gharafa'nın bu teklifine vereceği cevap merakla bekleniyor.

Sezon başında Kayserispor'a imza atan Sumudica, Sarı-Kırmızılı ekiple şimdiye kadar 20 resmi karşılaşmaya çıktı. Sumudica'nın takımı, bu karşılaşmalarda sadece 2 kez yenildi. 12 maç galibiyetle, 6 maç ise beraberlikle bitti.

30 puanı bulunan Kayserispor'un 4. sıradaki son şampiyon Beşiktaş'la arasında averaj farkı bulunuyor. Kayserispor'un lider Başakşehir'le puan farkı ise sadece 3.

(Fanatik)