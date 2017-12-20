Sumudica'ya 1.8 milyon euroluk teklif!
Rumen basınının iddiasına göre Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'ya Körfez'den teklif var.
Romanya'da yayın yapan TV kanalı Digisport'un iddiasına göre Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'ya Körfez'den teklif var.
Katar ekibi Al-Gharafa, 46 yaşındaki teknik adama yıllık 1.8 milyon Euro'luk bir kontrat önerdi. Sumudica'nın Al-Gharafa'nın bu teklifine vereceği cevap merakla bekleniyor.
Sezon başında Kayserispor'a imza atan Sumudica, Sarı-Kırmızılı ekiple şimdiye kadar 20 resmi karşılaşmaya çıktı. Sumudica'nın takımı, bu karşılaşmalarda sadece 2 kez yenildi. 12 maç galibiyetle, 6 maç ise beraberlikle bitti.
30 puanı bulunan Kayserispor'un 4. sıradaki son şampiyon Beşiktaş'la arasında averaj farkı bulunuyor. Kayserispor'un lider Başakşehir'le puan farkı ise sadece 3.
(Fanatik)
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