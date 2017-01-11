Süper bilgisayar şampiyonu açıkladı

Salford Üniversitesi'nden Dr. Tarak Kharrat'ın da yer aldığı çalışma 21 Mayıs'ta bitecek sezon sonunda oluşacak tablo tahmin edildi.

SAM adlı bilgisayar sezon sonunda Chelsea'nin 85 puanla şampiyon olacağı tahmininde bulunurken oran olarak ise yüzde 64 verdi. Bilgisayarın sonraki tahminleri ise sürpriz. SAM'e göre sezonu Tottenham 78 puanla ikinci sırada tamamlayacak.

Liverpool 77 puan ve averajla 3. olurken Manchester City ise aynı puanla ligi 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesini alacak. SAM'in diğer dikkat çeken tahmini ise Arsenal'in 76 puanla 5. sırada yer alıp Şampiyonlar Ligi dışında kalması. Bu gerçekleşirse Topçular 1995-96 sezonundan bu yana ilk kez Devler Ligi'nin dışında kalacak.

Mourinho'nun Manchester United'ı ise 70 puanla 6. sırada yer alıyor.