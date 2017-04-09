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Levent Şahin istifa etti! Adanaspor'da ayrılık

Levent Şahin, Adanaspor'un Çaykur Rizespor'a yenildiği Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının ardından istifa etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve 3-1 mağlup olan Adanaspor'da Teknik Direktör Levent Şahin, maç sonu basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
 
Oyuncularına teşekkür eden ve Adanaspor'a gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Şahin, "Bu maçlar içerisinde iyi niyetini kaybetmeyen, kalbini ortaya koyan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Rakibin aldığı bir maç, kazandığı bir maç. Burada bu kadar geçen süreçte iyi niyetini bozmayan ve verebilecekleri kapasiteleri veren bir oyuncu grubu ile çalıştım. Bütün Adana halkına ve Adanspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Göreve gelirken ilk basın toplantısında zor olacağını sürecin daha da zorlaşacağını hepimiz biliyorduk. Bu bilinç içerisinde çalıştık. Bütün enerjimizi Adanaspor için harcamaya çalıştık. İstediğimiz gibi gitmedi ama. Buraya gelmemde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimine, Türkiye Milli Takım Antrenörü Fatih Terim'e ve Adanaspor Başkanı ile yönetimine teşekkür ediyorum. Bu bir görevdi. Bu süreci tamamladık diye düşünüyorum. Bundan sonra gelecek teknik heyet ve antrenörlere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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