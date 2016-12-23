Süper Lig'de 16. hafta yarın başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı...
Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ilk bölümü, 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig Yarın: 16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Vodafone Arena)
25 Aralık Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena)
26 Aralık Pazartesi: 19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)
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