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Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, kaleci Charles Itandje ile yollarını ayırdı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Itandje'ın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinin karşılıklı mutabakata varılarak feshedildiği belirtildi. Gaziantep ekibi, 34 yaşındaki file bekçisiyle sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Kamerunlu kaleci, bu sezon kırmızı-siyahlı ekiple 5 lig maçında görev almıştı.

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