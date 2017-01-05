Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı

Yarın Bursa'da 6 Ocak okullar tatil mi? Son dakika şiddetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahmini raporu açıklamasında yarın (6 Ocak Cuma) Balkanlar üzerinden aşırı soğuk ve kar yağışlı hava geliyor. Bursa da şiddetli kar yağışı olacak illerin başında geliyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada bugün akşam saatlerinden itibaren Bursa'da kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı Bursa'da okulları tatil edecek mi? Valilik'ten kar tatili açıklaması var mı? Bütün ayrıntılar haberimizde.