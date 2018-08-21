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Süper Lig'de gençlere yer yok

Süper Lig'de takımlar, genç futbolculara güvenmiyor. Ligde ikinci hafta geride kalırken 20 yaş altı futbolculara sadece Bursaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor fırsat verdi. 4 takımda 5 isim, lig maçlarında şans buldu.

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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ikinci hafta geride kalırken, oynanan 18 karşılaşmada sadece 5 futbolcu 20 yaşının altındaydı. Özellikle altyapıdan oyuncu yetiştirme konusunda Avrupa'nın çok gerisinde kalan Süper Lig, geride kalan 2 haftada şans tanınan futbolcularla da bunu kanıtladı.

4 takımdan 5 futbolcu şans buldu

Ligin ikinci haftası geride kalırken oynanan 18 karşılaşmada, 23.9 yaş ortalamasıyla ligin en genç ekibi olan Bursaspor'un yanı sıra Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor 20 yaş altı genç futbolculara fırsat verdi. Bursaspor’da, Kayserispor mücadelesinde ilk kez forma giyen Burak Kapacak ve Fenerbahçe maçında oyuna sonradan dahil olan Makedon Jani Atanasov, yeşil-beyazlı ekibin genç isimleri olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Bursaspor karşısında oynayan Eljif Elmas, Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Abdülkadir Ömür ve ligin ilk haftasında Kayserispor karşısında Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik, ilk 2 haftada şans bulan 20 yaş altı futbolcular olarak dikkat çekti. Süper Lig'deki diğer 14 takım, 20 yaşın altında oyuncu oynatmadı.

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