Süper Lig'de Vagner Love rüzgarı

23 gol, 3 asistle geçen sezonun "Gol kralı" apoletli forveti Vagner Love, Süper Lig'e ağırlığını koymaya başladı.

Trabzonspor maçında süper oyununu hat-trickle taçlandıran Alanyasporlu golcü, dün de Gençlerbirliği maçında 2 gole imzasını koydu, krallık yarışına Galatasaraylı Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'a yetişti. Özellikle röveşata ile kaydettiği 4. gol, Spor Toto Süper Lig'de sezonun en estetik golü olmaya aday... Geride kalan 7 haftada 7 gol, 2 asistlik performans sergileyen Love, krallık yarışında zirvenin en güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi.