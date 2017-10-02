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Süper Lig'de Vagner Love rüzgarı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan Vagner Love, kaldığı yerden devam ediyor...

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23 gol, 3 asistle geçen sezonun "Gol kralı" apoletli forveti Vagner Love, Süper Lig'e ağırlığını koymaya başladı.

Trabzonspor maçında süper oyununu hat-trickle taçlandıran Alanyasporlu golcü, dün de Gençlerbirliği maçında 2 gole imzasını koydu, krallık yarışına Galatasaraylı Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'a yetişti. Özellikle röveşata ile kaydettiği 4. gol, Spor Toto Süper Lig'de sezonun en estetik golü olmaya aday... Geride kalan 7 haftada 7 gol, 2 asistlik performans sergileyen Love, krallık yarışında zirvenin en güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi.

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