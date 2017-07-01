Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Demba Ba'nın peşinde

Yönetim, listedeki isimlerden Gençlerbirliği’nden ayrılan tecrübeli ön libero Selçuk Şahin’le anlaşmaya varırken, Kasımpaşa’nın Portekizli ofansif orta saha oyuncusu Andre Castro’yla da son aşamaya geldi. Ancak asıl flaş gelişme forvet hattında.

İzmir ekibi, teknik direktör Tamer Tuna’nın da arasının çok iyi olduğu Demba Ba’nın şartlarını öğrenmeye çalışacak.

Beşiktaş’ın devre arasında Çin ekibi Sahnghai Shenhua’dan kiraladığı 32 yaşındaki forvetin ücretini kulübü karşılamıştı. Sakatlığı geçen ancak sözleşmesi devam ettiği Uzakdoğu ekibinde kadroda düşünülmeyen başarılı oyuncu için aynı şartlar geçerli olursa Göztepe talepte bulunacak.