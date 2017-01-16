Gökhan Saral: Gerekirse Mehmet Ekici'yi kadro dışı bırakırız

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Bursaspor galibiyetiyle güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten Saral, "Yeni transferlerimizin takıma önemli katkı sağladıklarını düşünüyorum. Genç oyuncumuz Yusuf Yazıcı da iyi bir performans sergiledi. Yusuf, Trabzonspor'un gelecekteki yıldız adaylarından biri. Tabi ki daha çok genç ve çok çalışması gerekiyor. Önemli bir 3 puan aldık. Hiç olmadık bölümde kırmızı kart gördük. Trabzonspor oyuncularının taşıdığı formanın ağırlığını bilmeleri ve hissetmeleri gerekiyor. Bursaspor maçı berabere de bitebilirdi, aleyhimize de sonuçlanabilirdi. Şans bizden yanaydı. Bu bize moral oldu" dedi.



"MEHMET EKİCİ KARAR VERMELİ"



Sezon sonu bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'nin transferi hakkında da konuşan Saral, "Mehmet Ekici'nin kafası başka yerde. Bu konuda bir karar vermeli. Şu andaki süreç ve tablo Trabzonspor'a zarar veriyor. Kulübümüzden Mehmet Ekici gibi çok oyuncular geldi geçti. Bu tabloda camialar arasında yeni bir tartışma açmaya da gerek yok. Buna Mehmet Ekici'nin hakkı da yok. Gerekirse kadro dışı veya yedek bırakırız. Trabzonspor yönetimi bu kararlılıktadır" ifadelerini kullandı.