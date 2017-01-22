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Sürprize devam! Angelique Kerber veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda bir numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, dördüncü turda ABD'li rakibi Coco Vandeweghe'ye 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar dördüncü tur mücadelesinde, Alman tenisçi Angelique Kerber ile 35 numaralı seribaşı ABD'li Coco Vandeweghe karşılaştı.
 
Maçı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Vandeweghe adını çeyrek finale yazdırırken, Kerber dördüncü turda elendi.
 
Vandeweghe, çeyrek finalde İspanyol Garbine Muguruza ile mücadele edecek.
 
Avustralya Açık'ta tek erkeklerde dünya bir numarası Andy Murray ile iki numarası Novak Djokovic ve tek kadınlarda üçüncü sırada yer alan Agnieszka Radwanska'nın ardından bir sürpriz de Kerber'in elenmesiyle yaşandı. 

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