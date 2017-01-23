Survivor Pınar Saka kimdir nereli kaç yaşında?

Survivor 2017 büyük sürprizler ve yeni kurallarla başladı. Birçok isim Survivor olabilmek için yarışıyor ve performansları dikkatle izleniyor. Ünlüler Takımında yer alan Milli atlet Pınar Saka da bunlardan biri. Hızıyla dikkatleri üzerine çeken Saka'nın Survivor'ın ilerleyen bölümlerdeki performansı şimdiden merak konusu oldu. İşte, Kıbrıs'taki finalde yarışabilmek için ter döken Pınar Saka hakkında bilinmeyenler...

SURVIVOR 2017 PINAR SAKA KİMDİR?

Kısa mesafe koşucusu Pınar Saka Kasım 1985'te İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. 100, 200 ve 400 metre kategorilerinde yarışan sprinter; İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunlarında 400m ve 4x 400m bayrak kategorisinde yarıştı. Takım arkadaşları Birsen Bekgöz, Özge Gürler ve Binnaz Uslu'yla beraber 3:40.75' dereceleriyle bronz madalyanın sahibi oldular.

Milli atlet olan Pınar Saka, 100, 200 ve 400 metre kategorilerinde ülkemiz adına birçok başarıya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nde “Haftanın Bayan Atleti” seçilen Pınar Saka, ABD’nin New York kentinde katıldığı yarışta bayanlar 400 metrede Türkiye rekoru kırmayı başardı. Pınar Saka, bu kategoride 53 saniyenin altına inen ilk Türk bayan atlet olma başarısını gösterdi. Saka, 2012 Londra Yaz Olimpiyatlarında 400 metre yarışlarına katıldı.

Pınar Saka'nın en iyi dereceleri

100 m 11.93′ (2003)

200 m 23.97′ (2003)

400 m 51.53′ 30 Temmuz 2011, Ankara (Türkiye Rekoru)

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.